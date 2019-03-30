Bar Çıkışı Silahlı Saldırı: 1 Ölü 1 Yaralı
33 dakika önce
Adana'da bar çıkışında meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.
Adana
'da bar çıkışında meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Seyhan
İlçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay Bozdoğan
ile Ömer İmre bir bara eğlenmeye gitti. Hasımları olan Deniz D., Hıdır B. ile Cihan B., Tunca Bozdoğan ile Ömer İmre eğlenmeye gittiği barın karşı tarafında pusuya yattı.
Hasımlarının çıktığını gören Deniz D., Hıdır B. ve Cihan B., üzerlerine doğru tabanca ile defalarca ateş açıp, bir otomobile binerek olay yerinden hızla kaçtı. Bozdoğan ile İmre kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar yaralıları özel bir hastaneye kaldırıldı.
Ömer İmre hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken Bozdoğan'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İmre'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adan Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldıç
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipler yaptığı incelemede 2 adet dolu fişek ile 6 adet boş kovan ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:12 Kaynak: İHA
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