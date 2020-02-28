Bar cinayeti sanığı 7 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bar cinayeti sanığı 7 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

Bar cinayeti sanığı 7 yıl sonra yakalandı

6 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 7 yıl önce bar işletmecisi Erkan Kaya'nın (31) öldürülmesiyle ilgili görülen davada, 25 yıl hapis cezasına mahkum edilen İhsan Tanrıkulu, Antalya'da saklandığı evde yakalandı.

Bar cinayeti sanığı 7 yıl sonra yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 7 yıl önce bar işletmecisi Erkan Kaya'nın (31) öldürülmesiyle ilgili görülen davada, 25 yıl hapis cezasına mahkum edilen İhsan Tanrıkulu, Antalya'da saklandığı evde yakalandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, 2013 yılının Eylül ayında yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti;

Genellikle üniversite öğrencilerinin gittiği Küçük Park'ta bar işleten Erkan Kaya, iş yerini kapattıktan sonra aynı sokaktaki bir apartmanda yaşayan arkadaşını ziyarete gitti. Ancak Kaya'yı, arkasından apartmana giren bir grup, dışarı çıkarıp, tekme ve yumruklarla dövdü. Ayrıca bıçakladı. Saldırganlar, kendilerini bekleyen 2 otomobil ile olay yerinden kaçarken, Erkan Kaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Otopside Kaya'nın göğsüne isabet eden bıçak darbesiyle öldüğü belirlendi.

Polis, İhsan Tanrıkulu, Serdar G., Sidar G. ve Süleyman Y. oldukları belirlenen saldırganları yakalayarak, gözaltına aldı. Serdar G. tutuklanırken, 3 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yapılan yargılama sonunda ise Serdar G. ömür boyu, İhsan Tanrıkulu 25 yıl, diğer iki sanık ise 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın onanmasının ardından kayıplara karışan İhsan Tanrıkulu'nun, Antalya'da olduğu tespit edildi. Tanrıkulu, Kepez Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan İhsan Tanrıkulu, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.


Erkan Kaya, Antalya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üniversite öğrencileri 2 saatlik sarjla 200 kilometre yol gidebilen yarış arabası yaptı
Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'a "Güveniyoruz sana" diyerek destek verdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü Dünyayı ürküten duyuru: Koronavirüs için küresel risk seviyesi "çok yüksek" seviyeye çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
20:10 Nazlı Çelik'ten şehitlerimizle ilgili duygu dolu sözler: Yastayız, gözyaşlarımızı içimize atıyoruz
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 20:27:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bar cinayeti sanığı 7 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]