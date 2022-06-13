Bar işletmecisi ile polisten kaçırmaya çalışan 9 kişiye gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri, müzik yayını denetiminde, hakkında 5 suçtan yakalama kararı bulunduğu belirlenen bar işletmecisi Yunus T.'yi gözaltına almak istedi. Yakınları ve çalışanlarından 9 kişi, polise engel olmak isterken, Yunus T. de kaçtı. Şüpheliler ve kısa süre sonra yakalanan Yunus T., gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki gece Gümbet Barlar Sokağı'nda faaliyet gösteren mekanlarda müzik yayını denetimi gerçekleştirdi. Bu kapsamda girilen barın işletmecisi Yunus T.'nin, 'uyuşturucu ticari yapmak ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' dahil 5 ayrı suçtan kaydı olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. İşletmenin çalışanları ve yakınları, araya girerek Yunus T.'nin gözaltına alınmasına engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi gönderildi. Kargaşada Yunus T. ise kaçtı. Polis, kendilerine direnen 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Yunus T.'nin de yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yunus T., aynı gece Milas yönüne giderken yakalandı.Şüphelilerden birinin, kendilerini yakalayan polislere, "Yakınımızı kaçırmak isterken 10'umuz birden gözaltına alındık. Pişmanız" dediği öğrenildi.