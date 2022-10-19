Olay, 16 Ekim sabah, Kaleiçi'ndeki bir barın önünde meydana geldi. Önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralanan evli ve 1 çocuk babası 'Çerkez' lakaplı Tayfun Dinç, otomobille Atatürk Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Dinç, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Dinç'in cenazesinin, Antalya Adli Tıp Kurumu 'nda yapılan otopsinin ardından Konyaltı ilçesi Sarısu Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. Polisin, şüphelileri yakalama alışmaları sürüyor. ( DHA )

Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BAR ÖNÜNDEKİ KAVGADA VURULAN GENÇ, YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

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