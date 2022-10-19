BAR ÖNÜNDEKİ KAVGADA VURULAN GENÇ, YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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BAR ÖNÜNDEKİ KAVGADA VURULAN GENÇ, YAŞAMINI YİTİRDİ

19.10.2022 12:08

Antalya'da geçen pazar günü bar önünde çıkan kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralanan Tayfun Dinç (32), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'da geçen pazar günü bar önünde çıkan kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralanan Tayfun Dinç (32), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 16 Ekim sabah, Kaleiçi'ndeki bir barın önünde meydana geldi. Önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralanan evli ve 1 çocuk babası 'Çerkez' lakaplı Tayfun Dinç, otomobille Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Dinç, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Dinç'in cenazesinin, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Konyaltı ilçesi Sarısu Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. Polisin, şüphelileri yakalama alışmaları sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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Devlet Hastanesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAR ÖNÜNDEKİ KAVGADA VURULAN GENÇ, YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

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