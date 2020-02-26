Bar önündeki silahla yaralamaya tutuklama - Son Dakika
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Bar önündeki silahla yaralamaya tutuklama

6 saat önce

Samsun'da bir barın önüne silahlı saldırı düzenleyerek bir kişiyi bacaklarından yaraladığı iddia edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Bar önündeki silahla yaralamaya tutuklama, System.String[]

Samsun'da bir barın önüne silahlı saldırı düzenleyerek bir kişiyi bacaklarından yaraladığı iddia edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir barın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilden tabancayla düzenlenen silahlı saldırıda T.C. (48) bacaklarından yaralandı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.T.'yi (35) yakalayarak gözaltına aldı. Poliste sorgusu tamamlanan M.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Atakum, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:20 Kaynak: İHA
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