Bar önündeki silahlı kavga kamerada - Son Dakika
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Bar önündeki silahlı kavga kamerada

26.03.2022 00:57
Bar önündeki silahlı kavga kamerada

Bursa'da bir barın önünde iki kişi arasında yaşanan silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da bir barın önünde iki kişi arasında yaşanan silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz gün üniversite öğrencilerinin ikamet ettiği Görükle yerleşkesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bar sahibi İsa D. (46) ile yine bar sahibi olduğu öğrenilen Nevzat Y. (54) arasında olaydan birkaç gün önce tartışma yaşandı. Olay günü saat 04.20 sıralarında cadde üzerinde karşılaşan iki kişi yine tartışmaya başladı. Nevzat Y., ceketinin cebine sakladığı tabanca ile İsa D.'ye 2 el ateş etti. Tabancanın horozu üçüncü kurşunda ceketin astarına takılınca panik olan Nevzat Y. kaçmak istedi. Belindeki silaha sarılan İsa D., kaçmaya çalışan şahsı sırtından vurarak yaraladı. O sırada başka kişilerin ateş açtığı İsa D., park halindeki araçların arasına saklanıp, daha sonra iş yerine kaçmayı başardı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ağır yaralı Nevzat Y. ve İsa D.'yi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürdü. Nevzat Y. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, ameliyata alınan İsa D.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekiplerinin 2 adet tabanca ile çok sayıda boş kovana el koyduğu öğrenildi. Olayla ilgili S.D., D.Y. E.Ö. K.G. ve C.S isimli 5 kişi de gözaltına alındı. - BURSA

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Atatürk Caddesi, Silah, Bursa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bar önündeki silahlı kavga kamerada - Son Dakika


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