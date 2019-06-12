Son Dakika Haberleri: Bar Refaeli, Dosso Dossi podyumunda (2)
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Bar Refaeli, Dosso Dossi podyumunda (2)

3 saat önce

REFAELI YENİDEN ANNE OLMAK İSTİYORDosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıkan İsrailli top model Bar Refaeli, gösterinin ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bar Refaeli, Dosso Dossi podyumunda (2), System.String[]

REFAELI YENİDEN ANNE OLMAK İSTİYOR
Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıkan İsrailli top model Bar Refaeli, gösterinin ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Türkiye'yi çok sevdiğini ve daha önce birkaç kez Türkiye'ye geldiğini anlatan Refaeli, modelliği uzun yıllar yapmak istediğini söyledi. Anne olduktan sonra yeniden mankenliğe dönüşüyle ilgili zorlanmadığını ifade eden Bar Refaeli, "Anne olduktan sonra mankenliğe dönüşüm farklı bir tecrübe oldu. Eve döndüğümde çocuğuma, aileme bakabildiğim için işime daha pozitif etkisi oluyor" dedi.
Refaeli Türkiye'deki kadınları nasıl bulduğuyla ilgili bir soruyu ise "Çok kadınsı, tırnaklarından aksesuarlarına kadar her şeyleri çok bakımlı. Güzel kadınlar olarak görüyorum" şeklinde yanıtladı. Türkiye'den et restoranı sahibi Nusret Gökçe'yi ve Popstar Tarkan'ı tanıdığını aktaran Refaeli, "Hayatımda önceliğim ailem ve çocuklarım. Yeniden anne olmayı düşünüyorum" diye konuştu.


Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:56 Kaynak: DHA
Türkiye, Anne, Bar Refaeli, Magazin
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