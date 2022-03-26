Bara giren kirpiyi polisler teslim aldı - Son Dakika

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Bara giren kirpiyi polisler teslim aldı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi Tepe Mahallesinde bulunan bir bara kirpi girdi. İşletme sahibi kirpiyi ayak altında ezilmesin diye battaniye ile alıp devriye gezen yunus polislere teslim etti.

Marmaris'te sokaklara inen yaban domuzları ve eşeklerden sonra dün gece saatlerinde bir kirpi de şehir merkezine hatta barlar sokağının başındaki bir bara geldi. İşletme sahibinin cep telefonu ile çekilen görüntülerde nereden geldiği bilinmeyen kirpiyi kimse ezmesin ve korkmasın diye polar battaniye ile alıp polislere teslim ettiği görülüyor.

İşletmeci Aykut Mertel'den battaniye içinde kirpiyi alan devriye gezen Yunus polis ekiplerinin şaşkın kirpiyi Günnücek Milli parkı yakınlarına bıraktıkları öğrenildi.