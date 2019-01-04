Son Dakika Haberleri: Barack Obama, Bilboard Müzik Listesine 22. Sıradan Girdi

Barack Obama, Bilboard Müzik Listesine 22. Sıradan Girdi

1 saat önce

- Barack Obama, Bilboard müzik listesine 22. sıradan girdiWASHINGTON - Eski ABD Başkanı Barack Obama, "One Last Time" isimli şarkı ile Billboard listesine 22. sıradan girdi.

- Barack Obama, Bilboard müzik listesine 22. sıradan girdi

WASHINGTON - Eski ABD Başkanı Barack Obama, "One Last Time" isimli şarkı ile Billboard listesine 22. sıradan girdi.
Eski ABD Başkanı Barack Obama, Christopher Jackson ve BeBe Winans tarafından düzenlenen "One Last Time" isimli şarkı ile Billboard listesine girdi.
Şarkı internet üzerinden 9 bin defa satın alınıp indirildi ve 307 bin defa dinlenendi. Obama, Lin Manuel Miranda'nın Hamilton isimli müzikalinde yer alan 'One Last Time (44 Remix)' isimli şarkısıyla Billboard'un Hot R&B listesine 22.i sıradan girdi.
Broadway şovunun prodüktörü Miranda, geçen ay hayır kurumlarına bağışlanmak üzere 'One Last Time' şarkısı için remix yapılması kararını açıklamış Obama da, ABD'nin ilk başkanı olan George Washington'un veda konuşmasını şarkı için okumayı kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:17 Kaynak: İHA

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