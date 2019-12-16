Obama: Eğer dünyada her ülkeyi kadınlar yönetseydi, genel bir iyileşme görülürdü - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Obama: Eğer dünyada her ülkeyi kadınlar yönetseydi, genel bir iyileşme görülürdü - Son Dakika Dünya

Obama: Eğer dünyada her ülkeyi kadınlar yönetseydi, genel bir iyileşme görülürdü

6 saat önce

Barack Obama, Singapur'da yaptığı konuşmada "Dünyadaki her bir millet iki yıl boyunca kadınlar tarafından yönetilseydi, her konuda, yaşam standartlarında ve getirilerinde, iyileşme yaşanacağından kesinlikle eminim" dedi.

Eski ABD Başkanı Obama dünyadaki pek çok sorunun gücü elinde bulunduran, çoğunlukla erkeklerden oluşan, yaşlılardan kaynaklandığını belirtti.

Liderlikle ilgili bir etkinlikte konuşan Obama, "Kadınlar, bilmenizi istiyorum, mükemmel değilsiniz, ama tartışmasız bizden (erkekler) daha iyisiniz" dedi ve ekledi:

"Dünyadaki her bir millet iki yıl boyunca kadınlar tarafından yönetilseydi, her konuda, yaşam standartlarında ve getirilerinde, iyileşme yaşanacağından kesinlikle eminim."

OBAMA: YAŞLI ERKEKLER KENARA ÇEKİLMİYOR

Obama, siyasete dönüp dönmeyeceği sorusuna ise liderlerin zamanı geldiğinde kenara çekilmesi gerektiğine inandığını söyleyerek yanıt verdi: "Dünyaya ve sorunlara baktığınızda, genellikle yaşlı insanların, genellikle yaşlı erkeklerin, kenara çekilmediklerini görüyorsunuz. Siyasi liderlerin kendilerine şunu hatırlatmaları önemli: Orada bir iş yapmak için bulunuyorsunuz ama ömür boyu bulunmuyorsunuz, kendi gücünüze dayanarak ne kadar önemli olduğunuza dair algınızı pohpohlamak için bulunmuyorsunuz."

2008 ve 2012'deki seçim zaferleri sonrası 8 yıl ABD Başkanı olarak görev yapan Barack Obama, Beyaz Saray'daki görevinden ayrıldıktan sonra, eşi Michelle Obama ile birlikte dünya çapında liderlere rehberlik eden bir vakıf kurmuştu.

Çift, Obama Vakfı'nın etkinliği çerçevesinde geçen hafta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da temaslarda bulunmuştu.

Obama: Eğer dünyada her ülkeyi kadınlar yönetseydi, genel bir iyileşme görülürdü
Amerika Birleşik Devletleri, Barack Obama, Singapur, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:40 
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