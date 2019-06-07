Son Dakika Haberleri: Barack ve Michelle Obama Spotify için podcast hazırlayacak
BBC
Son Dakika Teknoloji Haber

Barack ve Michelle Obama Spotify için podcast hazırlayacak

1 saat önce

Eski ABD başkanı Barack Obama ile eşi Michelle Obama, müzik dinleme platformu Spotify ile vardıkları anlaşma kapsamında bir dizi podcast hazırlayacak.

Barack ve Michelle Obama Spotify için podcast hazırlayacak, System.String[]

Eski ABD başkanı Barack Obama ile eşi Michelle Obama, müzik dinleme platformu Spotify ile vardıkları anlaşma kapsamında bir dizi podcast hazırlayacak.

Obama çiftinin yapımcılık şirketi Higher Ground, anlaşmanın bir yıldan uzun süreli olduğunu duyurdu.

Barack ve Michelle Obama'nın podcastlarına, tüm dünyadan erişmek mümkün olacak.

Obama çifti, geçen yıl da Netflix ile bir anlaşma imzalamış, film - dizi platformu için programlar ve belgeseller üreteceklerini duyurmuştu.

Barack Obama yaptığı yazılı açıklamada, "Podcastlar verimli diyalog için müthiş bir fırsat. İnsanları bir yandan güldürüyor, bir yandan da düşündürüyor. Aynı zamanda umarız bizi biraz daha birbirimize yakınlaştırabilirler" dedi.

Michelle Obama ise "Podcastlar sayesinde aldırış edilmeyen ya da tamamen susturulan sesler kendilerini duyurabiliyor" yorumunu yaptı.

Obama çiftinin podcastlarının içeriği ya da ne zaman yayına geçeceği konusunda ise daha fazla detay verilmedi.

Spotify dünyanın en büyük müzik dinleme platformu konumunda ve aylık aktif kullanıcı sayısı 217 milyonun üzerinde.

Şirket bir süredir sunduğu ürünleri çeşitlendirmek adına podcast yapımlarına yatırımı artırmaya başlamış durumda.

Spotify'ın açıklamasında Obama çiftiyle kurulan ortaklık için 'bizim için büyük bir ayrıcalık' dendi ve eski ABD başkanı ve eşi 'Dünyanın en önemli sesleri arasındalar' ifadeleri kullanıldı.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:14 
Amerika Birleşik Devletleri, Spotify, Barack Obama, Teknoloji
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