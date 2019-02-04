Baradey'den Anayasa Referandumunda Ortak Tutum Çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı eski Yardımcısı Muhammed el-Baradey, ülkede yapılması muhtemel Anayasa referandumunda ortak tutum sergileme çağrısında bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı eski Yardımcısı Muhammed el-Baradey, ülkede yapılması muhtemel Anayasa referandumunda ortak tutum sergileme çağrısında bulundu.



Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Baradey, parlamentoya dün sunulan Anayasa değişikliği teklifine değindi. Baradey, muhtemel referandumda Mısır'daki siyasi oluşumların ortak tutum sergilemesi çağrısında bulundu.



Bu tutumun seçime katılmak ya da boykot etmek şeklinde olabileceğini vurgulayan Baradey paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:



"Öncelikle birlik olmak ve akılcı davranmak gerekir. Mesela anayasa değişikliği referandumuna ya toplu halde katılalım ya da tamamen boykot edelim."



Halkın iradesinin karşısında durulamayacağını belirten Cumhurbaşkanı eski Yardımcısı Baradey, ülkede halk iradesinin görmezden gelindiğini ve bunun önüne geçilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.



Mısır Parlamentosu'nda çoğunluğu oluşturan ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye yakınlığıyla bilinen "Mısır'a Destek Koalisyonu" Başkanı Abdullah el-Asabi, dün parlamentoya Anayasa değişikliği teklifinde bulunmuştu. Teklifte Cumhurbaşkanı görev süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılması maddesi de yer alıyor.

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