Son Dakika Haberleri: Baradey'den "Biltaci'ye Sağlık Hizmetleri Sunulsun" Çağrısı

Baradey'den "Biltaci'ye Sağlık Hizmetleri Sunulsun" Çağrısı

58 dakika önce

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, tutulduğu cezaevinde beyin kanaması geçiren Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) eski Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci'ye sağlık hizmetleri sunulması çağrısında bulundu.

Baradey'den
Eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, tutulduğu cezaevinde beyin kanaması geçiren Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) eski Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci'ye sağlık hizmetleri sunulması çağrısında bulundu.

Baradey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hapishanede durumu kötüye giden Biltaci'ye her insan gibi sağlık hizmetlerinin sunulması gerektiğini ve bunun temel insani bir hak olduğunu belirterek, "Özgürlüğü kısıtlananlar dahil olmak üzere sağlık hizmetinin tüm insanlara verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ailesi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, 3 yıldır ziyaretine izin verilmeyen Biltaci'nin beyin kanaması geçirdiğinin öğrenildiği kaydedilmişti.

Biltaci, Mısır'da demokratik seçimlerde göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz 2013'teki askeri müdahaleden bir ay sonra gözaltına alınmıştı.


Hakkında birçok dava açılan Biltaci, Rabia Meydanı'nın boşaltılması davasında haklarında idam kararı verilen 75 sanık arasında yer almıştı.


Muhammed el-Biltaci, Ağustos 2013'te Kahire'deki Rabia Meydanı'nda düzenlenen darbe karşıtı gösteriler sırasında güvenlik güçlerince öldürülen Esma el-Biltaci'nin de babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:03 Kaynak: AA

Hürriyet, Müslüman Kardeşler, fuat oktay, Mısır, Güncel
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