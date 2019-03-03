Son Dakika Haberleri: Baradey'den Hapishanelerdeki İhvan Yetkililerini Ziyaret Engeline Tepki

Baradey'den Hapishanelerdeki İhvan Yetkililerini Ziyaret Engeline Tepki

32 dakika önce

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, askeri darbeyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yetkililerinin hapishanelerde ziyaret edilmesinin engellenmesine tepki gösterdi.

Baradey'den Hapishanelerdeki İhvan Yetkililerini Ziyaret Engeline Tepki, System.String[]
Eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, askeri darbeyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yetkililerinin hapishanelerde ziyaret edilmesinin engellenmesine tepki gösterdi.


Baradey, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer doğruysa ki hata olmasını umarım, Muhammed Mursi, oğlu Usame, Muhammed el-Biltaci ve diğerlerinin, aylarca, hatta yıllarca ziyaret edilmesi engelleniyor" ifadesini kullanarak, bunun ahlaki ve hukuki olarak çok çirkin bir durum olduğunu belirtti.


Bu durumun böyle sürmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Baradey, "Bunun sorumlusu kim? Kim hesap verecek? İnsan hakları örgütlerinin raporlarına rağmen bu öfke neden?" değerlendirmesine yer verdi.


Konuyla alakalı Mısır makamlarından açıklama yapılmadı.


Mursi'nin oğlu Ahmed, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ailesinin, hapiste tutulan kardeşi Usame'yi 17 aydır görmediğini belirtmişti. İhvan yetkililerin yakınları da benzer paylaşımlarda bulunmuştu.

Mısır hapishanelerinde her mahkumun ayda en az bir kez ziyaret edilme hakkı bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:47 Kaynak: AA

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