Son Dakika Haberleri: Baradey'den Mısır'daki İdamlara Tepki

Baradey'den Mısır'daki İdamlara Tepki

55 dakika önce

Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, ülkesindeki idam cezalarını eleştirdi.

Baradey'den Mısır'daki İdamlara Tepki, System.String[]
Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, ülkesindeki idam cezalarını eleştirdi.

Baradey, Twitter hesabından "idamlara hayır" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "İdam, suçsuz bir kişi hakkında uygulanırsa geri dönüşü olmayan bir ceza türüdür. Farklı sebeplerden dolayı idam cezası bütün dünyada reddedilmektedir." ifadelerini kullandı.

Dünyada 170'ten fazla ülkenin idamı yasalarından ya da fiilen kaldırdığını, sadece 40 kadar ülkede uygulandığını hatırlatan Baradey, Birleşmiş Milletler'in idam cezalarının askıya alınması için defalarca açıklama yaptığını kaydetti.

Mısır'da Başsavcı Hişam Berekat'a 2015'te düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu olduğu gerekçesiyle idama mahkum edilen 9 kişinin cezası dün infaz edilmişti.

Muhammed el-Baradey, Mısır'da demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013 yılında askeri müdahale ile devrilmesinin ardından bir yıl cumhurbaşkanı olarak görevde bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur'un yardımcılığını yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:05 Kaynak: AA

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