Baraj dizisinin Tarık'ı Burak Yörük, Onedio'nun sorularını yanıtladı.

Yörük, 'Çapkın mısınız?' sorusuna, "Kızları sürekli tavlama peşinde olan bir tip değilim. Çapkın değil aksine düz bir insanım" yanıtını vererek şaşırttı.

Aşk hakkında da konuşan Burak Yörük, "Aşk tabii ki önemli. İlişkilerimde mantıktan çok duyguya önem veriyorum. Duygusal biriyim" ifadelerini kullandı.

Burak Yörük son olarak Avusturya'da yaşayan Türk model Elif Aksu ile aşk yaşamıştı.İkili, fikir ayrılığı nedeniyle ayrılmıştı.