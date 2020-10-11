'Baraj' dizisinde geçen sahne Gaziantep'te gerçek oldu - Son Dakika

'Baraj' dizisinde geçen sahne Gaziantep'te gerçek oldu

11.10.2020 00:57
'Baraj' dizisinde geçen sahne Gaziantep'te gerçek oldu, System.String[]

Bir televizyonda yayımlanan 'Baraj' dizisi Gaziantep'te gerçek oldu.

Bir televizyonda yayımlanan 'Baraj' dizisi Gaziantep'te gerçek oldu.

Dizideki Nehir karakteri evlendiği kişileri dolandırıyor ve sonra ortadan kayboluyordu. Dizinin bu sahnesinde gerçekleşen olaylar Gaziantep'te yaşayan Suriyeli Hazım Şığ Vaysı'nın başından geçti.

İddiaya göre, Vaysı'nın 6 yıl önce evlendiği eşi Amira Muhammet iki ay önce evde bulunan tüm altın ve paraları alarak kaçtı. Bunun üzerine olan biteni araştıran Hazım Şığ Vaysı eşinin annesinin Suriye'de 5 kişi ile evlendiğini ve hepsini de aynı yöntemle dolandırdığını öğrendi. Kızını da aynı şekilde kullandığını düşünen Vaysı, para ve altınları değil, beraberinde götürdüğü 3 çocuğunu geri almak istediğini belirtti.

Eşi Amira Muhammet evden ayrılırken sadece cep telefonunu bıraktığını ifade eden Vaysı, telefonda yaptığı araştırmada ise eşinin kız kardeşi ile yazışmaları ve sesli mesajlarını buldu. Okuduğu ve dinlediği mesajlar ile bir kez daha yıkılan Vaysı, eşi ve kardeşlerinin olayı daha önceden planladığın öğrendi. İki aydır çocuklarından haber alamadığını belirten baba Vaysı, "En azından çocuklarımı göreyim istiyorum" dedi.

"Telefonda kaçma planlamalarının ses kaydı var"

Eşinin kaçma planını kız kardeşi ile beraber yaptığını, telefonda bulduğu ses kayıtlarının delil olduğunu ifade eden Vaysı, "Evime dayıları ile 7 genç getirmişler evimi takip etmişler. Annemin evden çıkmasını beklemişler ve telefonda mesaj atarak kaynanadan telefonu al Hazım'ı aramasınlar sonra eşimin kız kardeş mesajında altınları ve paraları topla 10 dakikaya kadar sizin yanınızda olurum. 70 yaşındaki anneme vurup üstündeki altını da aldılar" ifadelerini kullandı.

"5 tane dolandırıcılık dosyası çıktı"

Kaynanasının Suriye'de 5 tane dolandırıcılık dosyası olduğunu kaydederek, eşinin de aynı yöntemi uyguladığını belirterek, 150 bin lira dolandırıldığını ifade etti. Vaysı, "Kızı benimle evlendikten sonra kayınvalidem de burada biriyle evlendi. Bundan önce ilk evliliğinden ayrıldı, ikincisini de eşi uyurken kağıda parmak bastırıp evi üstüne geçirdi. Üçüncüden sonra para ve altını alarak Türkiye'ye geldi. Evlendikten sonra ben bunları öğrendim. Bunları bilseydim evlenmezdim. Kaynanam bunu Suriye'de yaptı şimdi kızı da aynı yolu izleyecek" şeklinde konuştu.

"2 aydır çocuklarımı göremiyorum"

İki aydır çocuklarını göremediğini belirten Vaysı, "Türk parası olarak 120 bin lira, 600 dolar ve altın vardı. Toplam param 150 bin liraydı. Ben para istemiyorum, benim tek istediğim çocuklarımı görmektir" dedi. - GAZİANTEP

Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Baraj' dizisinde geçen sahne Gaziantep'te gerçek oldu - Son Dakika

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