Baraj doluluğu 10 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika

İstanbul'da baraj doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, barajların doluluk oranlarınI güncelledi. Buna göre, 3 Kasım itibariyle doluluk oranı yüzde 29.59 olarak kayda geçti. Son 10 yılda en düşük seviye, yüzde 35,59 ile 3 Kasım 2014'te ölçülmüştü. Bugün ise en düşük seviyeye gerilediği görüldü.

İSKİ, her bir baraj için ayrı ayrı doluluk oranlarını da yayınladı. Buna göre Kazandere Barajı, yüzde 4.09'la en düşük seviyede. Darlık barajı ise yüzde 59.91'le en yüksek su seviyesine sahip baraj. Darlık dışında yarısından fazlası dolu olan bir baraj yok.

(İHA)