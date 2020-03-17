Baraj göleti ve kıyısında insan bedenine ait parçalar bulundu (2) - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Göleti kıyısında sürdürülen arama çalışmalarında bir insana ait bacak parçasının bulunmasının ardından suyun dibinde de kafa ve 4 beden parçası tespit edildi.

İlçede, 14 Mart'ta kol parçası bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen arama çalışmaları bugün de devam etti.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Soma ilçe emniyet ve jandarma komutanlığı ekipleri, İzmir'den gelen Deniz Polisi dalgıç ekipleri ve AFAD Manisa ekiplerinin arama çalışmalarına, Kırkağaç 6. Alay Jandarma Komutanlığından da çok sayıda asker katıldı.

Baraj kıyısında botla arama yapan ekipler, bir insana ait tahrip olmuş bacak parçası buldu.

Su altında da dalgıçlar tarafından arama yapıldı. Suyun dibinde, kafa ve 4 beden parçası bulundu.

Çalışmaların bugünkü bölümü sona erdi.

Bulunan parçalar İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti kıyısında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen kesik kol bulunmuş, olayla ilgili gözaltına alınan M.T. (44) çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kol parçasının 7 Şubat'tan beri kayıp olan 22 yaşındaki Özcan Eren'e ait olma ihtimalini değerlendiren ekipler, parçadan ve kayıp gencin ailesinden alınan DNA örneğini İzmir Adli Tıp Kurumuna göndermişti.

Baraj göleti ve çevresindeki arama çalışmaları 3 gündür devam ediyor.