Son Dakika Haberleri: Baraj göletinde akıntıya kapılan yabancı uyruklu genç kayboldu
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Baraj göletinde akıntıya kapılan yabancı uyruklu genç kayboldu

40 dakika önce

Baraj göletinde akıntıya kapılan yabancı uyruklu genç kayboldu Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen genci arama çalışmaları devam ediliyorKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj göletine giren genç akıntıya kapılarak kayboldu.

Baraj göletinde akıntıya kapılan yabancı uyruklu genç kayboldu
Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen genci arama çalışmaları devam ediliyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj göletine giren genç akıntıya kapılarak kayboldu.
Olay, Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi Kılavuzlu Barajında meydana geldi. Baraj göletinde balık avladığı öğrenilen yabancı uyruklu Hikmet Al Hamit isimli genç, bir müddet sonra serinlemek için baraj göletine girdi. Girdiği barajda akıntının da etkisiyle çırpınmaya başlayan genç, çığlık atarak gözden kayboldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 35 kişilik ekibin barajın tüm kıyısını taradığı ve dalgıçların arama yaptığı bölgede Hamid'in cesedine ulaşılamadı. Havanın kararması ve bölgenin şartlarının zorlu olmasından dolayı Adıyaman'dan takviye ekip istendi. Gece nöbetleşe arama çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
Olayın görgü tanıklarından Ali Hopur isimli bir vatandaş ise, "Suya girdi, biraz ilerledi ve suyun ortasına geldi. Daha sonra çırpınıp bağırmaya başladı ve akıntının ortasında da iyice kayboldu" diye konuştu.
Kahramanmaraş, Onikişubat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:37 Kaynak: İHA
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