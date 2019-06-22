Baraj göletinde balık tutmaya çalışan iki kardeşten biri boğularak hayatını kaybetti
1 saat önce
Ağrı'nın Patnos ilçesi Uzungün köyü Halife mezrası Patnos Barajı kıyısında balık tutmaya çalışan iki kardeşten Yunus Aydar, gölette boğularak olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağrı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:34 Kaynak: İHA
'nın Patnos
ilçesi Uzungün köyü Halife mezrası Patnos Barajı kıyısında balık tutmaya çalışan iki kardeşten Yunus Aydar, gölette boğularak olay yerinde hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Patnos Barajı göletine balık avlamaya giden Recep (9) ve Yunus Aydar (16) kardeşlerden Yunus balık yakalamak için girdiği gölette bataklığa saplanarak boğuldu.
Mezraya koşarak yardım getirmeye çalışan Recep'in köylülere haber vermesi sonucu olay yerine gelen köylüler Yunus'un olay yerinde boğulduğunu ve Jandarmaya haber vererek cesedin sudan çıkarılmasına yardımcı oldular.
Patnos Devlet Hastanesi
morguna kaldırılan cenazenin, Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp
kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - AĞRI
Leyla Aydemir'in cansız bedeniyle ilgili yeni bulgular ortaya çıktı!
Dev çekirge bu kez Gaziantep'te görüntülendi
Osman Öcalan, TRT'ye konuştu: İmamoğlu, Kürtler için ciddi bir mesaj vermedi
Ali Kemal Özcan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la yaptığı gizli görüşmenin perde arkasını anlattı