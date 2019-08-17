Son Dakika Haberleri: Baraj göletinde kaybolan kişi bulundu
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Baraj göletinde kaybolan kişi bulundu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta serinlemek için girdiği gölette kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Baraj göletinde kaybolan kişi bulundu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta serinlemek için girdiği gölette kaybolan kişinin cesedi bulundu.
Arkadaşlarıyla dün piknik yapmak için geldiği Onikişubat ilçesindeki Kılavuzlu Mesire Alanı'nda girdiği Kılavuzlu Barajı göletinde kaybolan Suriye uyruklu Hikmet Hamit'in (25) aranmasına sabah yeniden başlandı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü Su altı Grup Amirliği ekibinin de katıldığı arama çalışmaları, polis, jandarma, UMKE, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekibinin destekleriyle devam etti.
Adıyaman su altı ekibi, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından Hamit'in cesedini olay yerine 100 metre uzaktaki alanda buldu.
Sudan çıkartılan ceset, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma, Eğitim ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi'ndeki Kılavuzlu Mesire Alanı'nda serinlemek için Kılavuzlu Barajı göletinde giren Suriye uyruklu Hikmet Hamit, bir süre sonra gözlerden kaybolmuştu. Ekipler Hamit'i bulmak için arama yapmış, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.
Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:49 Kaynak: AA
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