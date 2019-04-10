Son Dakika Haberleri: Baraj Göletindeki Otomobilden 13 Gündür Kayıp Olan Kişinin Cesedi Çıktı

Baraj Göletindeki Otomobilden 13 Gündür Kayıp Olan Kişinin Cesedi Çıktı

7 dakika önce

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir çobanın baraj göletinde otomobil gördüğünü ihbar etmesi üzerine harekete geçen ekiplerin çıkarttığı araçtan Mehmet Ulutaş'ın (49) cesedine ulaştı.

Baraj Göletindeki Otomobilden 13 Gündür Kayıp Olan Kişinin Cesedi Çıktı, System.String[]
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir çobanın baraj göletinde otomobil gördüğünü ihbar etmesi üzerine harekete geçen ekiplerin çıkarttığı araçtan Mehmet Ulutaş'ın (49) cesedine ulaştı. Ulutaş ile ilgili ailesinin 13 gün önce kayıp ihbarı verdiği öğrenildi.

Olay Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi Devecikonak Baraj Göleti civarında meydana geldi. Koyunlarını otlatmak için baraj göletinin bulunduğu alana gelen bir çoban, göletin içinde bir otomobil fark etti. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis Ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 16 J 5233 plakalı otomobil çıkartılırken içerisinde bir erkek cesedi bulundu. Jandarma ekiplerinin plaka üzerinden yaptığı sorgulamada cesedin 49 yaşındaki Mehmet Ulutaş'a ait olduğunu belirledi. Ulutaş'ın ailesinin 13 gündür kayıp ihbarında bulunduğu anlaşıldı.

Mehmet Ulutaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı. - Bursa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:05 Kaynak: DHA
Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel
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