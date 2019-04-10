Baraj Göletindeki Otomobilden 13 Gündür Kayıp Olan Kişinin Cesedi Çıktı(2)
2 saat önce
TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki baraj göletinde bir çoban tarafından fark edilen otomobilde cesedi bulunan Mehmet Ulutaş (49), Alpagut Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Alpagut Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:25 Kaynak: DHA
TOPRAĞA VERİLDİ Bursa
'nın Mustafakemalpaşa
ilçesindeki baraj göletinde bir çoban tarafından fark edilen otomobilde cesedi bulunan Mehmet Ulutaş
(49), Alpagut
Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Alpagut Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Evli olan Ulutaş hakkında ailesi tarafından 13 gün önce kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Mehmet Ulutaş'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Hatica Ayşe AĞAOĞLU/MUSTAFAKEMALPASA (Bursa),
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