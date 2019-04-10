Son Dakika Haberleri: Baraj Göletindeki Otomobilden 13 Gündür Kayıp Olan Kişinin Cesedi Çıktı(2)

Baraj Göletindeki Otomobilden 13 Gündür Kayıp Olan Kişinin Cesedi Çıktı(2)

2 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki baraj göletinde bir çoban tarafından fark edilen otomobilde cesedi bulunan Mehmet Ulutaş (49), Alpagut Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Alpagut Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Baraj Göletindeki Otomobilden 13 Gündür Kayıp Olan Kişinin Cesedi Çıktı(2), System.String[]
TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki baraj göletinde bir çoban tarafından fark edilen otomobilde cesedi bulunan Mehmet Ulutaş (49), Alpagut Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Alpagut Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Evli olan Ulutaş hakkında ailesi tarafından 13 gün önce kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Mehmet Ulutaş'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Hatica Ayşe AĞAOĞLU/MUSTAFAKEMALPASA (Bursa),
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:25 Kaynak: DHA
Alpagut, Mustafakemalpaşa, Mehmet Ulutaş, Güncel
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