Baraj göletinden çıkamayan yaban keçisi kurtarıldı - Son Dakika

Onikişubat ilçesi Menzelet Barajı Ali Kayası mevkiinde dalış eğitimi yapan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, eğitim dönüşü baraj içinde yüzmeye çalışan bir yaban keçisi gördü. Keçiyi kurtarmak için harekete geçen ekipler, baraj içinde yüzmekten yorulan yaban keçisini bot içine alarak kurtardı. Kurtarılan yaban keçisi, sağlık kontrolü yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

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