Baraj göletine giren Suriyeli genç öldü - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta serinlemek için baraj göletine giren Suriye uyruklu Ahmet Gırata (24) boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kılavuzlu Baraj Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle baraj kenarına pikniğe giden Ahmet Gırata, bir süre sonra serinlemek için baraj göletine girdi. Kısa süre sonra Gırata çırpınmaya başlarken, ismi öğrenilemeyen kardeşi de peşinden suya girdi. Ahmet Gırata gözden kaybolurken, boğulma tehlikesi yaşayan kardeşi de çevredekiler tarafından kurtarıldı.İhbar üzerine olay yerine itfaiyenin dalgıçları, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar kısa sürede Ahmet Gırata'yı sudan çıkardı. Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Gırata'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.