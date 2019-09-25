Son Dakika Haberleri: Baraj gölü kenarına gelen yavru ayı, yaşam alanına götürüldü
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Baraj gölü kenarına gelen yavru ayı, yaşam alanına götürüldü

1 saat önce

MUŞ'un Bulanık ilçesinde Alparslan1 Baraj Gölü'nün kenarında dolaşan ayı, köylüleri korkuttu.

Baraj gölü kenarına gelen yavru ayı, yaşam alanına götürüldü, System.String[]

MUŞ'un Bulanık ilçesinde Alparslan1 Baraj Gölü'nün kenarında dolaşan ayı, köylüleri korkuttu. Bölgede ilk kez görülen ayı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yavru olduğu tahmin edilen ayı, güvenli bir şekilde geldiği yaşam alanına geri gönderildi.

Bulanık İlçesi Alparslan Baraj Gölü kıyısındaki Erentepe Beldesi'nde yaşayan vatandaşlar, arazide dolaşan bir ayı gördü. Bölgede ilk kez görülen ayı, Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirildi. Baraj gölü kenarını gezen ekipler, 2 yaşında olduğu tahmin edilen ayıyı uzaklaştırmak için çalışma başlattı. Bulanık İlçesi'ne Varto'dan yolunu şaşırarak geldiği düşünülen yavru ayı, av ve yaban hayatı uzman ekiplerinin kontrollü çalışması sonucu bölgeden uzaklaştırıldı. Yavru ayıyla ilgili baraj gölü kıyısındaki yerleşim birimlerinin muhtarları, köy korucuları ve çobanlar bilgilendirildi.

Muş Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Mestan Hisarkaya, Twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Şube Müdürlüğümüze gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu Muş ili Bulanık İlçesinde bir ayı olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Yapılan incelemelerde ayının Alparslan1 Barajı kenarında insan baskısı sonucu sıkıştığı tespit edilmiş ve yaban hayatı uzmanı ekiplerimizce güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırılmıştır. Yaklaşık 2 yaşyarında olduğu tahmin edilen ayının sağlıklı olduğu gözlemlenmiştir. Köy muhtarı, korucular, çobanlar ve ilgili köylüler konu hakkında bilgilendirilmiştir."

Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:15 Kaynak: DHA
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