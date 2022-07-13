BARAJ GÖLÜ KIYISINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki baraj gölü kıyısında kadın cesedi bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Atatürk Barajı Gölü kıyısında meydana geldi. Kıyıda kadın cesedini fark edenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. İncelemenin ardından cansız beden, otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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