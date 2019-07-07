Baraj gölünde 81 kilogramlık yayın balığı yakalandı
1 saat önce
Tokat'ta, Almus Baraj Gölü'nde bir balıkçının ağına 81 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:57 Kaynak: AA
'ta, Almus
Baraj Gölü'nde bir balıkçının ağına 81 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.
Gölde balık avına çıkan Almus Balıkçılık
Kooperatifi üyesi Melih Oktar'ın ağına takılan yayın balığı görenlerin ilgisini çekti.
Oktar, 2,5 metre uzunluğunda ve 81 kilogram ağırlığındaki balığı uzun süren uğraşlar sonunda kayığa çekmeyi başardığını söyledi.
Dev yayın balığı bin 200 liraya Amasya
'nın Merzifon
ilçesindeki bir balıkçıya satıldı.
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