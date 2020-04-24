Baraj gölünde avladığı balıkları havuzunda besleyen kişiye 10 bin lira ceza - Son Dakika

Konya'da, baraj gölünden ağla avladığı balıkları, havuzunda besleyip ticari amaçla stokladığı iddia edilen kişiye 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir yolundaki, yıl boyu ticari avcılığın yasak olduğu Altınapa Barajı gölünde denetim gerçekleştirdi.

Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ile Konya Amatör Olta Balıkçıları Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği yetkililerinin de eşlik ettiği denetimlerde, bir kişinin baraj gölünden ağla balık yakalayıp bahçesindeki havuzunda ticari amaçla besleyip stokladığını ortaya çıkardı.

Yaptıkları araştırmada havuzun yerini bulan ve içerisindeki çok sayıda canlı balığı tesbit eden ekipler, bahçenin ve içerisindeki havuzun sahibinin M.E. olduğunu belirledi.

Havuzunun etrafında denetim ekiplerine ve görevlilerine tehditte ve saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen M.E'nin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait resmi aracın arka lastiklerini de kesip bölgeden kaçmak istemesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Havuzdaki sazan balıkları, yeniden baraj gölüne bırakıldı. M.E.'ye ise 10 bin lira idari para cezası uygulandı.