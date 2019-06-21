Son Dakika Haberleri: Baraj gölünde balık tutmaya çalışan çocuk boğuldu
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Baraj gölünde balık tutmaya çalışan çocuk boğuldu

15 dakika önce

AĞRI'da, Patnos Baraj Gölü'ne girerek balık tutmak isteyen Yunus Aydar (16), bataklığa saplanarak hayatını kaybetti.

Baraj gölünde balık tutmaya çalışan çocuk boğuldu, System.String[]
AĞRI'da,  Patnos Baraj Gölü'ne girerek balık tutmak isteyen Yunus Aydar (16), bataklığa saplanarak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Uzungün köyü Halife Mezrası'nda meydana geldi. Mezrada oturan Recep (9) ile Yunus Aydar kardeşler Patnos Baraj Gölü'nde balık tutmaya gitti. Yunus, balık yakalamak için girdiği gölde, iddiaya göre bataklığa saplandı. Ağabeyinin suda çırpındığını gören Recep, mezraya giderek yardım çağırdı. Köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma, gölün içinde Yunus'un hareketsiz halde yattığını gördü. Göle giren ekipler, Yunus'u çıkardı. Yapılan kontrolde Yunus Aydar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Aydar'ın cansız bedeni, Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırılıp, savcının incelemesinin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


- Ağrı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:40 Kaynak: DHA
Patnos, Ağrı, Güncel
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