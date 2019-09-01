Son Dakika Haberleri: Baraj gölünde bir kişinin cesedi bulundu
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Baraj gölünde bir kişinin cesedi bulundu

12 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesindeki baraj gölünde bir kişinin cesedi bulundu.

Manisa'nın Kula ilçesindeki baraj gölünde bir kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi'nde yaşayan Sefa Samet Sezgin (18) ve Akın Karga (43) bir hayır yemeğine katılmak için Yurtbaşı Mahallesi'ne geldi.

Yemeğin ardından kamyonetle dolaşmak için mahalle yakınında bulunan baraj gölüne giden iki kişiden bir daha haber alınamadı.

Baraj gölüne balık avlamak amacıyla giden vatandaşlar, su üzerinde yüzen cesedi jandarmaya bildirdi. Jandarma yaptığı araştırmada cesedin Sefa Samet Sezgin'in ait olduğuna belirledi. Sezgin'in cenazesi Kula Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaybolduğu değerlendirilen Akın Karga'yı arama çalışmalarına başlayan ekipler, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verdi.

Sarnıç, Manisa, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:14 Kaynak: AA
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