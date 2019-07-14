Son Dakika Haberleri: Baraj gölünde boğulan 3 çocuğun cenazesi defnedildi
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Baraj gölünde boğulan 3 çocuğun cenazesi defnedildi

12 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde baraj gölünde boğulan 3 çocuğun cenazesi defnedildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde baraj gölünde boğulan 3 çocuğun cenazesi defnedildi.
İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Sarıtaş köyünde serinlemek için girdikleri Dilimli Barajı'nın gölünde kaybolan Mesut Büyüksu ile Olcay ve Özgürcan Ulalı'yı arama çalışmalarına bu sabah devam edildi.
Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Van'dan gelen Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçların yaptığı arama sonucunda, çocukların cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yerinde bekleyen çocukların yakınları gözyaşlarını tutamadı.
Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler de olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.
Çocukların cesetleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.
Mesut Büyüksu'nun cenazesi Esendere Beldesi'nin Sarıyıldız Mahallesi'nde, Özgürcan ve Olcay Ulalı kardeşlerin cenazeleri ise Yüksekova Akalın mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Baraj gölünde boğulan 3 çocuğun cenazesi defnedildi
Yüksekova, Hakkari, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:51 Kaynak: AA
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