Baraj gölünde boğulan 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Büyük üzüntü yaşayan Levent ve Havvanur kardeşlerin annesi Güllü ve babası Beytullah Cenik'i, yakınları teskin etmeye çalıştı.

Derinöz Baraj Gölü'nde boğulan, Levent (3) ile Havvanur (9) kardeşler, babaanneleri Sultan (50), amcaları Emrullah (19) ve halaları Elif Cenik'in cenazeleri, yakınları tarafından Ankara Adli Tıp Kurumu 'ndan alındı.

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