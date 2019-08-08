Baraj gölünde boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan 17 yaşındaki Muhammet Ömer Uçar, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:21 Kaynak: İHA
'ın Suşehri
ilçesinde serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan 17 yaşındaki Muhammet Ömer Uçar
, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay dün akşam saatlerinde Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya
Barajı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için baraja giren 17 yaşındaki Muhammed Ömer Uçar, bir süre sonra gözden kayboldu. Uçar'ın arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık yarım saat sonra Uçar'ın bedenini sudan çıkardı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsisinin ardından Uçar'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Gencin naaşı Kemal Paşa Mahallesinde bulunan camiye getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Uçar'ın cenazesi gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi. - SİVAS
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