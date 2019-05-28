Son Dakika Haberleri: Baraj gölünde boğulan minik Evin, toprağa verildi
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Baraj gölünde boğulan minik Evin, toprağa verildi

2 saat önce

VAN'ın Erciş ilçesinde, düştüğü baraj gölünde cansız bedenine ulaşılan Evin Çiçek'in (7) cenazesi, hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından dün gece gözyaşları arasında toprağa verildi.

Baraj gölünde boğulan minik Evin, toprağa verildi, System.String[]
VAN'ın Erciş ilçesinde, düştüğü baraj gölünde cansız bedenine ulaşılan Evin Çiçek'in (7) cenazesi, hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından dün gece  gözyaşları arasında toprağa verildi.
Erciş'e 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik baraj gölü kıyısında, cumartesi günü koyun otlatan, çoban Esat Çiçek'in yanındaki kızı Evin, dengesini kaybederek, suya düştü. Tüm çabasına rağmen kurtaramadığı kızı suda kaybolan Esat Çiçek, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, arama- kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarında dün sabah saatlerinde cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından suda çıkartılan Evin'in cenazesi, Erciş Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından, ailesine teslim edilen  minik Evin'in cenazesi dün gece  ilçeye bağlı Haydarbey Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.


- Van
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:13 Kaynak: DHA
Erciş, Van, Güncel
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