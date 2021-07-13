Baraj gölünde boğulan uzman onbaşı, toprağa verildi - Son Dakika

Baraj gölünde boğulan uzman onbaşı, toprağa verildi

MALATYA'nın Kale ilçesinde serinlemek için girdiği Karakaya baraj gölünde boğulan Piyade Uzman Onbaşı Okan Karaca (27), yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

MALATYA'nın Kale ilçesinde serinlemek için girdiği Karakaya baraj gölünde boğulan Piyade Uzman Onbaşı Okan Karaca (27), yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Onbaşı Okan Karaca, yıllık izni için geldiği memleketinde dün, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Karakaya barajı gölüne girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Karaca, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Dalgıçların çalışmasıyla Karaca'nın 5 metre derinliğinde cansız bedeni bulundu. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası Karaca'nın Türk bayrağına sarılı tabuttaki cenazesi tören için Malatya'nın Kale ilçesine getirildi. Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Karaca'nın yakınları ile vatandaşlar katıldı. Oğlunun tabutu başında Kürtçe ağıtlar yakan annesi Nurşide Karaca, uzun süre gözyaşı döktü. Okan Karaca'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Abuşoğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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