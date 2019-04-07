Son Dakika Haberleri: Baraj Gölünde Boğuldu

Baraj Gölünde Boğuldu

25 dakika önce

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde baraj gölünde balık tutarken üzerinde bulunduğu lastik botun alabora olması suya düşen Orhan Yüce (36), boğularak yaşamını yitirdi.

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MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde baraj gölünde balık tutarken üzerinde bulunduğu lastik botun alabora olması suya düşen Orhan Yüce (36), boğularak yaşamını yitirdi.

?Yazıhan ilçesi Egribük Mahallesi yakınlarındaki Karakaya Barajı Gölü'nün kıyısında 4 arkadaşıyla piknik yapan Orhan Yüce, motorlu şişme bot ile balık tutmak için suya açıldı. Ancak bot alabora oldu. Suya düşen Orhan Yüce, bir süre çırpındıktan sonra arkadaşlarının gözü önünde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla Yüce'nin cesedi bulunarak kıyıya çıkarıldı.

Orhan Yüce'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:01 Kaynak: DHA

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