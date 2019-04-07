Baraj Gölünde Boğuldu
25 dakika önce
MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde baraj gölünde balık tutarken üzerinde bulunduğu lastik botun alabora olması suya düşen Orhan Yüce (36), boğularak yaşamını yitirdi.
MALATYA'nın Yazıhan
ilçesinde baraj gölünde balık tutarken üzerinde bulunduğu lastik botun alabora olması suya düşen Orhan Yüce (36), boğularak yaşamını yitirdi.
?Yazıhan ilçesi Egribük Mahallesi yakınlarındaki Karakaya Barajı
Gölü'nün kıyısında 4 arkadaşıyla piknik yapan Orhan Yüce, motorlu şişme bot ile balık tutmak için suya açıldı. Ancak bot alabora oldu. Suya düşen Orhan Yüce, bir süre çırpındıktan sonra arkadaşlarının gözü önünde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla Yüce'nin cesedi bulunarak kıyıya çıkarıldı.
Orhan Yüce'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü.
- Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:01 Kaynak: DHA
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