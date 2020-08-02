Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren üniversiteli Harun hayatını kaybetti - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren ve boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Yamula Barajı'nda meydana gelen olayda, serinlemek için baraj gölüne giren Harun B. (20), bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Harun B., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Harun B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KAYSERİ