Son Dakika Haberleri: Baraj gölünde ceset bulundu
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Baraj gölünde ceset bulundu

15 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde baraj gölünde erkek cesedi bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesinde baraj gölünde erkek cesedi bulundu.

Gedikli Mahallesi'ndeki Kozan Baraj Gölü'nde çıplak halde hareketsiz biri olduğunu fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekipleri, erkek cesedini sudan çıkarttı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Adana, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:42 Kaynak: AA
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