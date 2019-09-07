Baraj gölünde ceset bulundu
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Adana'nın Kozan ilçesinde baraj gölünde erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:42 Kaynak: AA
Adana'nın Kozan ilçesinde baraj gölünde erkek cesedi bulundu.
Gedikli Mahallesi'ndeki Kozan Baraj Gölü'nde çıplak halde hareketsiz biri olduğunu fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekipleri, erkek cesedini sudan çıkarttı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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