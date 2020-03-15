Baraj gölünde dehşet - Son Dakika

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Baraj gölünde dehşet

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Gölü'nde kesik insan kolu bulundu.

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Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Gölü'nde kesik insan kolu bulundu.

Alınan bilgilere göre, Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında çevredeki vatandaşlar tarafından omuzdan kesik insan kolu olduğu fark edildi. Durum hemen güvenlik güçlerine bildirildi. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Bulunan kol muhafaza altına alınıp adli tıpa gönderilirken, jandarma ekipleri, Manisa Su Altı Arama Kurtarma Timi ile birlikte kesik kola ait cesedi arama çalışmalarına başladı.

Diğer yandan da bulunan kesik kolun kime ait olduğunun tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilerek DNA incelemesine alındı.

(Yılmaz Sarıpınar/İHA)

Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:25 Kaynak: İHA
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