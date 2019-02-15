Baraj Gölünde Erkek Cesedi Bulundu
13 dakika önce
ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'nde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'nde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Baraj gölü üzerindeki Çatalan Köprüsü'nde bulunan kişiler, sudaki cesedi fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen su altı polisleri erkek cesedini kıyıya çıkardı. Ekipler, cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:04 Kaynak: DHA
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