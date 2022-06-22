Baraj gölünde jandarmadan denetim - Son Dakika
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Baraj gölünde jandarmadan denetim

22.06.2022 10:01
Baraj gölünde jandarmadan denetim

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Sevişler Baraj Gölünde jandarma ekipleri tarafından karada ve suda yapılan denetimde fazla olta kullanımı sebebiyle 2 şahsa toplam bin 484 TL idari yaptırım uygulandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Sevişler Baraj Gölünde jandarma ekipleri tarafından karada ve suda yapılan denetimde fazla olta kullanımı sebebiyle 2 şahsa toplam bin 484 TL idari yaptırım uygulandı.

Manisa'nın Soma ilçesi Sevişler Barajında, Salı günü Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından karadan ve sudan olmak üzere 2 saatlik ortak denetim gerçekleştirildi. Gölmarmara ve Soma Jandarma ekipleri tarafından ortak yapılan denetimde 'Su Ürünleri Kanununa Muhalefet' ederek fazla olta kullanan 2 şahsa toplam bin 484 TL idari yaptırım uygulandı.

Yapılan denetimde jandarma ekipleri tarafından ayrıca bölgede bulunan vatandaşlara kaçak avlanma ve suda boğulma olayları ile de ilgili uyarılarda bulunuldu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baraj gölünde jandarmadan denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baraj gölünde jandarmadan denetim - Son Dakika
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