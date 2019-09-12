Son Dakika Haberleri: Baraj gölünde kaybolan Afgan genci arama çalışmaları sürüyor
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Baraj gölünde kaybolan Afgan genci arama çalışmaları sürüyor

50 dakika önce

Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölünde binmek istediği sandalın hareket etmesi üzerine suya atlayan ve kaybolan Afgan genci arama çalışmaları sürüyor.

Baraj gölünde kaybolan Afgan genci arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölünde binmek istediği sandalın hareket etmesi üzerine suya atlayan ve kaybolan Afgan genci arama çalışmaları sürüyor.

Almus Baraj Gölü Tilki Deresi mevkisinde kaybolan Abdullah Abdi'yi (24) arama çalışmalarına AFAD Tokat İl Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Ordu'dan gelen dalgıç polisler katılıyor.

Jandarma ekipleri de çalışmalara "drone" ile destek veriyor.

Çalışmalarda Afgan genç ile ilgili bir bulguya henüz ulaşılamadı.

Tokat'ta dün, Almus Baraj Gölü'nde alabalık üreten firmada çalışan Abdullah Abdi, gölün ortasında bulunan kafesteki balıklara yem götürmek için balıkçı sandalına binmek isterken ipi çözülen sandalın hareket etmesi üzerine suya atlamış ve gölde kaybolmuştu.

Tokat, Almus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:00 Kaynak: AA
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