Baraj gölünde kaybolan Afgan genci arama çalışmalarına ara verildi

Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölünde binmek istediği sandalın hareket etmesi üzerine suya atlayan ve kaybolan Afgan genci arama çalışmalarına ara verildi.

Almus Baraj Gölü Tilki Deresi mevkisinde kaybolan Abdullah Abdi'yi (24) arama çalışmalarına AFAD Tokat İl Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Ordu'dan gelen dalgıç polisler katıldı.

Jandarma ekipleri de çalışmalara "drone" ile destek verdi. Havanın kararması dolayısıyla ara verilen çalışmalara yarın devam edileceği öğrenildi.

Tokat'ta dün, Almus Baraj Gölü'nde alabalık üreten firmada çalışan Abdullah Abdi, gölün ortasında bulunan kafesteki balıklara yem götürmek için balıkçı sandalına binmek isterken ipi çözülen sandalın hareket etmesi üzerine suya atlamış ve gölde kaybolmuştu.