Son Dakika Haberleri: Baraj gölünde kaybolan Afgan genci arama çalışmaları sürüyor
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Baraj gölünde kaybolan Afgan genci arama çalışmaları sürüyor

17 dakika önce

Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölünde binmek istediği sandalın hareket etmesi üzerine atladığı suda kaybolan Afgan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Baraj gölünde kaybolan Afgan genci arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölünde binmek istediği sandalın hareket etmesi üzerine atladığı suda kaybolan Afgan genci arama çalışmaları devam ediyor.


Almus Baraj Gölü Tilki Deresi mevkisinde kaybolan Abdullah Abdi'yi (24) arama çalışmalarına AFAD Tokat İl Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Ordu'dan gelen dalgıç polisler katılıyor.

Dalgıç polisler ve AFAD'a bağlı dalgıçlar, bugünkü çalışmalarda baraj gölünde dalış yaparak kayıp genci aradı. Jandarma ekipleri de çalışmalara "drone" ile destek verdi.

Çalışmalarda henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Abdullah Abdi'nin ilçedeki balık tesisinde bir yıldan fazla süredir çalıştığı öğrenildi.

Almus Baraj Gölü'nde alabalık üreten firmada çalışan Abdullah Abdi, önceki gün, gölde bulunan kafesteki balıklara yem götürmek için binmek istediği sandalın ipi çözülerek hareket etmesi üzerine suya atlamış ve gölde kaybolmuştu.

Tokat, Almus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:50 Kaynak: AA
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