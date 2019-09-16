Son Dakika Haberleri: Baraj gölünde kaybolan Afgan genci arama çalışmaları sona erdirildi
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Baraj gölünde kaybolan Afgan genci arama çalışmaları sona erdirildi

57 dakika önce

Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölünde, binmek istediği sandalın hareket etmesi üzerine atladığı suda kaybolan Afgan genci arama çalışmaları sona erdirildi.

Baraj gölünde kaybolan Afgan genci arama çalışmaları sona erdirildi, System.String[]

Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölünde, binmek istediği sandalın hareket etmesi üzerine atladığı suda kaybolan Afgan genci arama çalışmaları sona erdirildi.

Almus Baraj Gölü Tilki Deresi mevkisinde kaybolan Abdullah Abdi'yi (24) arama çalışmalarına, AFAD Tokat İl Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Ordu'dan gelen dalgıç polisler katıldı.

Dalgıç polisler ve AFAD'a bağlı dalgıçlar, arama çalışmalarında baraj gölünde dalış yaparak kayıp genci aradı. Jandarma ekipleri de çalışmalara "drone" ile destek verdi.


Çalışmalarda bir sonuca ulaşılamaması üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı.

AFAD ekiplerinin zaman zaman göl yüzeyinde arama çalışması yapacağı bildirildi.

Almus Baraj Gölü'nde alabalık üreten firmada çalışan Abdullah Abdi, geçen çarşamba günü, gölde bulunan kafesteki balıklara yem götürmek için binmek istediği sandalın ipi çözülerek hareket etmesi üzerine suya atlamış ve gölde kaybolmuştu.

Almus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:48 Kaynak: AA
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