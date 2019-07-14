Son Dakika Haberleri: Baraj gölünde kaybolan çocukların cesedi bulundu
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Baraj gölünde kaybolan çocukların cesedi bulundu

5 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, baraj gölünde kaybolan 3 çocuğun cesedi bulundu.

Baraj gölünde kaybolan çocukların cesedi bulundu, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, baraj gölünde kaybolan 3 çocuğun cesedi bulundu.
İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Sarıtaş köyünde serinlemek için girdikleri Dilimli Barajı'nın gölünde kaybolan Mesut Büyüksu ile Olcay ve Özgürcan Ulalı'yı arama çalışmalarına bu sabah devam edildi.
Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Van'dan giden Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçların yaptığı arama sonucunda, çocukların cansız bedenine ulaşıldı.
Cesetler, otopsi için Yüksekova Devlet Hastanesine götürüldü. Olay yerinde bekleyen çocukların yakınları gözyaşlarını tutamadı.
Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler de olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.
Yüksekova, Hakkari, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:28 Kaynak: AA
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