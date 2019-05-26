Son Dakika Haberleri: Baraj gölünde kaybolan Evin i arama çalışmaları sürüyor

Baraj gölünde kaybolan Evin i arama çalışmaları sürüyor

1 saat önce

VAN'ın Erciş ilçesinde düştüğü baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'i (7) arama çalışmaları sürüyor.

Baraj gölünde kaybolan Evin i arama çalışmaları sürüyor, System.String[]
VAN'ın Erciş ilçesinde düştüğü baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'i (7) arama çalışmaları sürüyor.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik Baraj Gölü'nde meydana geldi. Baraj gülü kıyısında koyun otlatan çoban Esat Çiçek'in yanındaki kızı Evin, dengesini kaybedip suya düştü. Kızını kurtarmayı başaramayan Esat Çiçek, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Gece saatlerinde ara verilen çalışmalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatıldı.
Vatandaşların da destek verdiği çalışmalara,  Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı timi ve AFAD ekiplerinin de katılacağı bildirildi. 


- Van
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:39 Kaynak: DHA
Erciş, Van, Güncel
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