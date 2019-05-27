Baraj gölünde kaybolan Evin'in cansız bedeni bulundu (2)
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ANNE VE BABA BAYILDIErciş ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Morgedik Baraj Göleti'ne düşen Evin Çiçek'i (7) arama çalışmaları bugün sonuçlandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:53 Kaynak: DHA
ANNE VE BABA BAYILDI
Erciş ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Morgedik Baraj Göleti'ne düşen Evin Çiçek'i (7) arama çalışmaları bugün sonuçlandı. Evin'in düştüğü alandan yaklaşık 100 metre ileride cesedi tespit edilerek jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Küçük kızın cenazesi adli işlemlerin ardından ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna getirildi.Cenazenin hastane morguna getirilişi sırasında, hastane önünde bekleyen anne Sabriye (36) ve baba Esat Çiçek(37), kızlarının cansız bederlerini görünce baygınlık geçirdi.Hastanedeki sağlık personelleri tarafından sedye ile taşınan Çiçek çifti, müşahade altına alındı.
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